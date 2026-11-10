 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Opriți războiul! Americanii au o directivă clară pentru noul Congres dominat de democrați după alegeri. Ce arată cel mai nou sondaj

a Scris de adrian cochino
Opriți războiul! Americanii au o directivă clară pentru noul Congres dominat de democrați după alegeri. Ce arată cel mai nou sondaj
Aosom
Americanii vor oprirea războiului din Iran și abrogarea taxelor vamale care le majorează prețurile, dar cer și compromis între cele două partide, se opun punerii sub acuzare a lui Trump și semnalează că nu au o părere foarte bună nici despre republicani, nici despre democrați. Un nou sondaj realizat de Reuters/Ipsos arată că majoritatea americanilor …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech