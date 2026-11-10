Opriți războiul! Americanii au o directivă clară pentru noul Congres dominat de democrați după alegeri. Ce arată cel mai nou sondaj

Americanii vor oprirea războiului din Iran și abrogarea taxelor vamale care le majorează prețurile, dar cer și compromis între cele două partide, se opun punerii sub acuzare a lui Trump și semnalează că nu au o părere foarte bună nici despre republicani, nici despre democrați. Un nou sondaj realizat de Reuters/Ipsos arată că majoritatea americanilor …

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