 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Creșterea economică a Rusiei a încetinit la 1% în ritm anual în trimestrul al treilea

a Scris de andreea năstase
Creșterea economică a Rusiei a încetinit la 1% în ritm anual în trimestrul al treilea
Aosom
Creșterea economică a Rusiei a încetinit la 1% în ritm anual în trimestrul al treilea din 2026, potrivit datelor oficiale publicate vineri

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →