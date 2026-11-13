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Economie

Cum lucrezi legal cu două contracte de muncă și ce taxe se rețin din fiecare salariu

r Scris de răzvan munteanu
Cum lucrezi legal cu două contracte de muncă și ce taxe se rețin din fiecare salariu
Aosom
Cu două contracte de muncă, programele nu se pot suprapune, iar taxele se calculează separat. Pentru unele contracte parțiale, depui declarația lunar.

Sursa: Ziarul Financiar

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