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Economie

Cumpărături online fără capcane: ce schimbări propune Comisia Europeană pentru clienți și comercianți

a Scris de afrodita cicovschi
Cumpărături online fără capcane: ce schimbări propune Comisia Europeană pentru clienți și comercianți
Aosom
Abonamente mai ușor de anulat, prețuri mai clare și posibilitatea de a discuta cu un angajat, nu doar cu un chatbot: acestea sunt câteva dintre schimbările propuse de Comisia Europeană pentru comerțul digital. Măsurile nu se aplică încă și urmează să fie analizate de Parlamentul European și Consiliul UE.

Sursa: Adevarul

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