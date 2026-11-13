Cumpărături online fără capcane: ce schimbări propune Comisia Europeană pentru clienți și comercianți

Abonamente mai ușor de anulat, prețuri mai clare și posibilitatea de a discuta cu un angajat, nu doar cu un chatbot: acestea sunt câteva dintre schimbările propuse de Comisia Europeană pentru comerțul digital. Măsurile nu se aplică încă și urmează să fie analizate de Parlamentul European și Consiliul UE.

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