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Economie

Curs BNR, 10 noiembrie 2026. Euro se menține aproape de maximul istoric. Cât valorează dolarul, lira și francul elvețian

a Scris de andrei tanase
Curs BNR, 10 noiembrie 2026. Euro se menține aproape de maximul istoric. Cât valorează dolarul, lira și francul elvețian
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Euro a crescut marți, 10 noiembrie, la 5,3443 lei, de la 5,3426 lei în ședința precedentă, potrivit cursului oficial anunțat de Banca Națională a României (BNR). Moneda europeană rămâne aproape de maximul istoric de 5,3527 lei, înregistrat pe 6 octombrie 2026.

Sursa: Ziare

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