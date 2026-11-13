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Economie

De la promisiunile privind contractele SAFE la disputa Damen-Rheinmetall în România. Bogdan Chirieac: Statul român riscă să plătească sute de milioane de euro

t Scris de tiberiu vasile
De la promisiunile privind contractele SAFE la disputa Damen-Rheinmetall în România. Bogdan Chirieac: Statul român riscă să plătească sute de milioane de euro
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Analistul Bogdan Chirieac a comentat promisiunile privind contractele SAFE și disputa dintre Damen și Rheinmetall pentru Șantierul Naval Mangalia.

Sursa: Dcnews

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