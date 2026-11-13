De la promisiunile privind contractele SAFE la disputa Damen-Rheinmetall în România. Bogdan Chirieac: Statul român riscă să plătească sute de milioane de euro

Șeful Mossadului, vizită la Washington pe fondul tensiunilor cu Iranul. Netanyahu face presiuni pentru reluarea războiului 13 Nov 2026

Un bucureștean a stârnit revoltă în rândul meseriașilor! Ce ofertă de 5.000 de euro i-a făcut să răbufnească 13 Nov 2026

Europa și-a desemnat echipa pentru negocierile de pace din Ucraina. Care sunt țările care vor reprezenta continentul 13 Nov 2026

Cine decide viitorul Europei? Aproximativ 40 de țări cer să participe la negocierile pentru securitatea continentului 13 Nov 2026

Dronă detectată în apropiere de Insula Șerpilor. RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea 13 Nov 2026