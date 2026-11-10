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Economie

Euro continuă să urce și câștigă teren în fața leului. Cursul anunțat de BNR aduce și noi scăderi pentru principalele valute

a Scris de alice draghici
Euro continuă să urce și câștigă teren în fața leului. Cursul anunțat de BNR aduce și noi scăderi pentru principalele valute
Aosom
Euro a crescut marți la 5,3443 lei, în timp ce dolarul american, lira sterlină și francul elvețian au scăzut, potrivit cursului valutar anunțat de BNR.

Sursa: Stiri Pe Surse

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