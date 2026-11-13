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Economie

Fermierii din est spun că sunt deficitari la capitolul cooperative. Matei Titianu, Agrorusava: „Dacă nu se implică în mediul asociativ, fermierul nu o să fie la masă, o să fie în meniu“

m Scris de mădălina dediu panaete
Fermierii din est spun că sunt deficitari la capitolul cooperative. Matei Titianu, Agrorusava: „Dacă nu se implică în mediul asociativ, fermierul nu o să fie la masă, o să fie în meniu“
Aosom
Fermierii din zona Galaţi văd în cooperative o soluţie pentru marjele tot mai mici, dar recunosc că zona a rămas în urmă la acest capitol, puţini fermieri fiind dispuşi să se asocieze.

Sursa: Zf Ro

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