Fostul prefect de Suceava Bogdan George Păstrăv a revenit la meseria de inginer pe care o practică de 15 ani de zile la o mare firmă bucureșteană specializată în devierea rețelelor de utilități pe șoselele de centură și autostrăzile din România. El coordonează aceste lucrări pe șantierele din țară. Firma una de top din România […] The post Fostul prefect Bogdan Păstrăv a revenit la inginerie. El coordonează lucrările de deviere a rețelelor de utilități pe autostrăzile din România la o mare firmă bucureșteană first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗