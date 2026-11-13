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Economie

IAR Braşov a înregistrat un profit net de peste 48 milioane lei în primele 9 luni din 2026

a Scris de andreea năstase
IAR Braşov a înregistrat un profit net de peste 48 milioane lei în primele 9 luni din 2026
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IAR Braşov a înregistrat în primele nouă luni din 2026 un profit net de 48,3 milioane lei, mai mult decât dublu faţă de cel obţinut în perioada similară a anului trecut,

Sursa: Stiri Pe Surse

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