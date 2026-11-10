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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

Licitația pentru primele 10 hectare ale Parcului Est din Cluj-Napoca are câștigător. Emil Boc: „Dacă nu vor fi contestații, ne apucăm de treabă”.

s Scris de sergiu tămaș(
Licitația pentru primele 10 hectare ale Parcului Est din Cluj-Napoca are câștigător. Emil Boc: „Dacă nu vor fi contestații, ne apucăm de treabă”.
Aosom
A fost anunțat câștigătorul pentru realizarea primelor 10 hectare ale Parcului Est din Cluj-Napoca.

Sursa: Monitorul Cluj

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