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Economie

MApN a lansat în transparență decizională proiectul privind pregătirea militară voluntară pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Participanții vor fi plătiți cu echivalentul a trei salarii medii brute, iar la finalul instruirii vor putea alege să se angajeze în armată sau doar vor fi luați în evidența rezervei operaționale.

a Scris de antonia olteanu
MApN a lansat în transparență decizională proiectul privind pregătirea militară voluntară pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Participanții vor fi plătiți cu echivalentul a trei salarii medii brute, iar la finalul instruirii vor putea alege să se angajeze în armată sau doar vor fi luați în evidența rezervei operaționale.
Aosom
Ministerul Apărării Naționale arată că programul de pregătire militară de bază pentru soldați și gradați voluntari în termen este destinat cetățenilor români, femei și bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă. Legea prin care civilii pot să primească pregătire militară în mod […]

Sursa: Biziday

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