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Economie

Marea Neagră, blocată până în primăvară? Exporturile de grâu rusesc intră sub presiune, efectele se propagă pe piața cerealelor

l Scris de liana ganea
Marea Neagră, blocată până în primăvară? Exporturile de grâu rusesc intră sub presiune, efectele se propagă pe piața cerealelor
Aosom
Navigația în Marea Neagră ar putea rămâne perturbată până în primăvara anului 2027, iar revenirea transportului maritim la condiții normale pare tot mai îndepărtată

Sursa: Stiri Pe Surse

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