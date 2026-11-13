Marea Neagră, blocată până în primăvară? Exporturile de grâu rusesc intră sub presiune, efectele se propagă pe piața cerealelor
Sursa: Stiri Pe SurseCitește mai departe la sursa originală
Comunicat PMB
13-11-2026: Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: pierderi de 767 de milioane de lei, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sp...
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Finanțare asigurată pentru centrul în care elevii din Bihor vor afla ce liceu și ce meserie li se potrivesc
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea Centrului Județean de Orientare Școlară și Profesională Bihor. Aici,...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare
Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Noul Spital Municipal din Timișoara, dezvoltat în parteneriat cu IFC, intră în etapa de selectare a partenerului privat
Primăria Municipiului Timișoara și IFC (International Finance Corporation), Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, pregătesc procedura de selec...
Inteligența artificială, o cheltuială lunară pentru tot mai mulți tineri din generația Z. Unii plătesc sute de dolari
Inteligența artificială a devenit un instrument indispensabil pentru tot mai mulți tineri, atât în activitatea profesională, cât și în viața de z...
Pana Microsoft și aviația
De ieri a început, acum a stat, vorba poetului, pana de la Microsoft. Practic, de joi au început primele probleme, care au continuat până astăzi...
A fost lansată aplicația care permite AI să facă cumpărături în locul oamenilor. Cum funcționează
OpenAI a anunţat vineri lansarea ChatGPT Wallet, o nouă funcţionalitate de plată care permite agenţilor AI, denumiți „dots”, să cumpere produse î...
Un șofer de TIR a plătit integral amenda de 14.500 de euro ca să-și recupereze camionul confiscat după 16 curse, în Olanda
Poliția daneză a aplicat o amendă record de 108.000 de coroane daneze (aproximativ 14.500 de euro) unui șofer de camion înmatriculat în Germania,...
Cine i-ar putea lua locul lui Jensen Huang? Nvidia, în discuții cu şeful Arm, Rene Haas
Board-ul Nvidia face demersuri pentru a găsi un potenţial succesor al lui Jensen Huang şi l-a abordat pe şeful Arm Holdings, Rene Haas
Ce se întâmplă cu prețurile locuințelor dacă un oraș devine comună. Riscurile pentru proprietari și cumpărători
Cum ar putea evolua prețurile locuințelor dacă un oraș ar deveni comună. Scenarii ipotetice și riscuri pentru proprietari și cumpărători