Nikolaj Meyland-Smith, COO NTG Group: A avut loc o consolidare în piaţa de expediţii, în care firmele mici nu mai pot oferi un serviciu suficient de eficient fără sinergiile unei echipe globale de achiziţii

Piaţa de transport şi expediţii din Europa se consolidează de mai mulţi ani, iar firmele mici nu mai pot ţine pasul fără o structură de achiziţii la scară mare, spune conducerea NTG. Pe acest fond, grupul danez NTG, unul dintre consolidatori, a deschis în 2026 două companii noi în afara pieţelor nordice, la Lyon şi la Bucureşti. Cea din România a început activitatea la 1 septembrie.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗