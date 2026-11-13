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Economie

Nikolaj Meyland-Smith, COO NTG Group: A avut loc o consolidare în piaţa de expediţii, în care firmele mici nu mai pot oferi un serviciu suficient de eficient fără sinergiile unei echipe globale de achiziţii

b Scris de bogdan alecu
Nikolaj Meyland-Smith, COO NTG Group: A avut loc o consolidare în piaţa de expediţii, în care firmele mici nu mai pot oferi un serviciu suficient de eficient fără sinergiile unei echipe globale de achiziţii
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Piaţa de transport şi expediţii din Europa se consolidează de mai mulţi ani, iar firmele mici nu mai pot ţine pasul fără o structură de achiziţii la scară mare, spune conducerea NTG. Pe acest fond, grupul danez NTG, unul dintre consolidatori, a deschis în 2026 două companii noi în afara pieţelor nordice, la Lyon şi la Bucureşti. Cea din România a început activitatea la 1 septembrie.

Sursa: Zf Ro

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