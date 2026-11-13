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Economie

Noi parcuri eoliene, în perspectivă pentru Județul Brăila

a Scris de alexandru necula
Noi parcuri eoliene, în perspectivă pentru Județul Brăila
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* anunțul a fost făcut, recent, de către prefectul Iulian Timofei, într-o postare pe rețelele de socializare, ca urmare a unei întâlniri cu posibili investitori, la care a participat alături de primarul Marian Dragomir, președintele CJ Brăila, Francisk Iulian Chiriac (șeful PSD Brăila) și deputatul Doinița Ciocan * Timofei a vorbit despre analiza oportunității de a înființa noi parcuri eoliene în județul Brăila pentru a valorifica potențialul energetic al zonei Articolul Noi parcuri eoliene, în perspectivă pentru Județul Brăila apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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