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Economie

O franciză are costuri și după deschidere. Rezerva recomandată acoperă 4-6 luni de cheltuieli

t Scris de tudor dima
O franciză are costuri și după deschidere. Rezerva recomandată acoperă 4-6 luni de cheltuieli
Aosom
Pentru o franciză, rezerva recomandată acoperă 4-6 luni de cheltuieli. Exemplele arată costurile de pornire și timpul de recuperare.

Sursa: Ziarul Financiar

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