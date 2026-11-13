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Economie

Problemele financiare ale STB ar putea lăsa Capitala fără curse de noapte. Cum arată planul de reorganizare

c Scris de claudia nițoi
Problemele financiare ale STB ar putea lăsa Capitala fără curse de noapte. Cum arată planul de reorganizare
Aosom
În plin scandal al concedierilor de la Societatea de Transport București, ies la iveală detalii picante. Soți, frați, unchi, nepoți și fini lucrează în aceeași companie.

Sursa: Stirile Pro.tv

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