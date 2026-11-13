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Economie

Republica Moldova lansează cu sprijinul României o nouă piață de energie. Curentul va putea fi cumpărat în avans, prin licitații

n Scris de nicoleta nicolau
Republica Moldova lansează cu sprijinul României o nouă piață de energie. Curentul va putea fi cumpărat în avans, prin licitații
Aosom
Republica Moldova a lansat, cu sprijinul OPCOM România, o piață angro unde companiile pot cumpăra în avans energie electrică prin licitații.

Sursa: Stiri Pe Surse

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