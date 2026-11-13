România caută oportunități de investiții în Qatar. Opt companii participă la misiunea economică, în domenii strategice

Luis Lazarus: ”Cum ajunge un popor să fie supus? Prin cenzură, sărăcie și manipulare” -VIDEO 13 Nov 2026

Guvernul olandez, la un pas de prăbușire. Rob Jetten încearcă să salveze coaliția prin discuții de criză în weekend 13 Nov 2026

Șeful Mossadului, vizită la Washington pe fondul tensiunilor cu Iranul. Netanyahu face presiuni pentru reluarea războiului 13 Nov 2026

Un bucureștean a stârnit revoltă în rândul meseriașilor! Ce ofertă de 5.000 de euro i-a făcut să răbufnească 13 Nov 2026

Europa și-a desemnat echipa pentru negocierile de pace din Ucraina. Care sunt țările care vor reprezenta continentul 13 Nov 2026