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Economie

România caută oportunități de investiții în Qatar. Opt companii participă la misiunea economică, în domenii strategice

o Scris de oana ababei
România caută oportunități de investiții în Qatar. Opt companii participă la misiunea economică, în domenii strategice
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Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, conduce o delegație economică a României în Qatar, în perioada 15-18 noiembrie 2026.

Sursa: Adevarul

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