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Economie

S-au deschis târgurile de Crăciun din Craiova și Sibiu. Când se deschid târgurile din celelalte mari orașe

a Scris de alexandra ionescu
S-au deschis târgurile de Crăciun din Craiova și Sibiu. Când se deschid târgurile din celelalte mari orașe
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Sezonul târgurilor de Crăciun din România a început vineri, 13 noiembrie 2026, odată cu deschiderea evenimentelor din Craiova și Sibiu. Cele două orașe dau startul perioadei sărbătorilor de iarnă, iar în următoarele săptămâni li se vor alătura Bucureștiul, Cluj-Napoca, Brașovul, Oradea și Timișoara.

Sursa: Realitatea

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