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Economie

Silvia Axinescu, counsel, Reff & Asociaţii | Deloitte Legal: Pentru companiile care folosesc agenţi AI, riscul unei amenzi pe AI Act este deocamdată aproape zero, pentru că România nu are încă o autoritate desemnată formal, dar ele răspund deja faţă de persoanele prejudiciate de un agent

i Scris de ioana nita
Silvia Axinescu, counsel, Reff & Asociaţii | Deloitte Legal: Pentru companiile care folosesc agenţi AI, riscul unei amenzi pe AI Act este deocamdată aproape zero, pentru că România nu are încă o autoritate desemnată formal, dar ele răspund deja faţă de persoanele prejudiciate de un agent
Aosom
Pentru companiile din România care folosesc agenţi AI, riscul unei amenzi în baza regulamentului european privind inteligenţa artificială (AI Act) este deocamdată aproape zero, pentru că România nu are încă o autoritate desemnată formal să îl aplice, însă răspunderea faţă de o persoană prejudiciată de un agent AI există deja, după regimul juridic general, şi nu este limitată de termenii şi condiţiile platformei pe care rulează agentul, a declarat Silvia Axinescu, counsel în cadrul Reff & Asociaţii | Deloitte Legal, în cadrul conferinţei ZF High-Tech Innovation Summit 2026.

Sursa: Zf Ro

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