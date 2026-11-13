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Economie

SUA au confiscat criptomonede în valoare de 1,2 miliarde de dolari, furate de hackerii nord-coreeni de la Binance

a Scris de andreea năstase
SUA au confiscat criptomonede în valoare de 1,2 miliarde de dolari, furate de hackerii nord-coreeni de la Binance
Aosom
Autorităţile americane au confiscat sau au obţinut blocarea unor criptomonede în valoare de peste 1,2 miliarde de dolari, furate luna trecută de pe platforma de tranzacţionare Binance

Sursa: Stiri Pe Surse

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