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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

Urmează GALA ZF 2026. Vedeţi aici discursul lui Sorin Pîslaru, redactor şef ZF, de la gala din 2023: A venit momentul să nu ne mai vindem creierele unul câte unul şi forţa braţelor una câte una. În companii locale şi în branduri trebuie să creştem, să punem forţa de muncă a României la treabă şi să atacăm pieţele străine după ce ducem PIB-ul la 1.000 de miliarde!

z Scris de ziarul financiar
Urmează GALA ZF 2026. Vedeţi aici discursul lui Sorin Pîslaru, redactor şef ZF, de la gala din 2023: A venit momentul să nu ne mai vindem creierele unul câte unul şi forţa braţelor una câte una. În companii locale şi în branduri trebuie să creştem, să punem forţa de muncă a României la treabă şi să atacăm pieţele străine după ce ducem PIB-ul la 1.000 de miliarde!
Aosom
Stimate domnule Preşedinte al Senatului, stimate domnule Premier, doamnelor şi domnilor, dragii mei, După atâtea cifre, vă anunţ cu bucurie că...

Sursa: Zf Ro

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