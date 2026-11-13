 Sari la conținut
M
Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Urmează sărbători bogate pentru retailul alimentar: „Românii renunţă la multe cheltuieli discreţionare şi se orientează mai mult către consumul acasă. Industria de FMCG este una dintre cele mai reziliente în perioadele dificile financiar“. Analiştii companiei de cercetare de piaţă NielsenIQ vorbesc despre un „optimism prudent“ în T4 2026

c Scris de cristina roşca
Urmează sărbători bogate pentru retailul alimentar: „Românii renunţă la multe cheltuieli discreţionare şi se orientează mai mult către consumul acasă. Industria de FMCG este una dintre cele mai reziliente în perioadele dificile financiar“. Analiştii companiei de cercetare de piaţă NielsenIQ vorbesc despre un „optimism prudent“ în T4 2026
Aosom
Românii au cheltuit pe bunuri de larg consum, pe produsele pe care le găsim cel mai des în coşul de cumpărături, aproape 92 de miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, valoarea fiind cu circa 5% mai mare decât în perioada similară a anului trecut, arată datele companiei de cercetare de piaţă NielsenIQ.

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →