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Educație

Cauzele analfabetismului funcţional în România. Legătura cu telefoanele, tabletele şi reţelele de socializare

f Scris de florin răvdan
Cauzele analfabetismului funcţional în România. Legătura cu telefoanele, tabletele şi reţelele de socializare
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Testele PISA arată rezultate tot mai slabe în ceea ce priveşte pregătirea elevilor români. Care sunt, însă, cauzele analfabetismului funcţional?

Sursa: Dcnews

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