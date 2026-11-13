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Educație

MApN oferă trei salarii medii brute tinerilor care aleg să devină rezerviști voluntari. Câți bani oferă

ș Scris de știrile pro tv
MApN oferă trei salarii medii brute tinerilor care aleg să devină rezerviști voluntari. Câți bani oferă
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Ministerul Apărării Naționale a lansat vineri, în transparență decizională, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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