Motivul pentru care un pensionar cere 5.000 de euro de la școala la care a predat ca profesor, în Iași

Un fost cadru didactic se judecă cu unitatea de învățământ la care a predat și cu care locuiește gard în gard, susținând că larma constantă din curtea școlii i-a afectat grav sănătatea și i-a făcut traiul insuportabil. Litigiul dintre pensionar și Școala Profesională de Industrie Alimentară din Țibana, județul Iași, a produs până acum două hotărâri judecătorești complet opuse: prima instanță i-a acordat daune morale de 2.000 de euro, însă tribunalul a anulat decizia, iar verdictul final urmează să fie stabilit de Curtea de Apel, relatează Ziarul de Iași.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗