Adelin Ghiarfaș: Reforma administrativă nu trebuie făcută „din pix”. Identitatea comunităților trebuie respectată

Reorganizarea administrativ-teritorială a României trebuie analizată cu multă atenție și nu poate fi realizată doar prin trasarea unor noi granițe pe hartă. Este punctul de vedere exprimat de Adelin Ghiarfaș, directorul executiv al Primăriei Satu Mare, în emisiunea „Actualitatea sătmăreană” de l...

Sursa: Gazeta De Nord Vest Citește mai departe la sursa originală ↗