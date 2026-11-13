Ce trebuie să facă România pentru a atrage mai multe investiții. De ce economiile românilor nu sunt suficiente pentru dezvoltare

România are nevoie de un sistem financiar mai accesibil, de servicii digitale sigure și de mecanisme prin care banii economisiți de populație să poată contribui mai ușor la dezvoltarea economiei. Premierul Luca Niculescu a explicat, joi, 12 noiembrie, că piețele de capital trebuie să devină mai atractive, iar firmele românești, în special cele mici și […]

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