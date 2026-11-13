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Comunicat PMB
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Tech

Ce trebuie să facă România pentru a atrage mai multe investiții. De ce economiile românilor nu sunt suficiente pentru dezvoltare

d Scris de diana dumitrache
Ce trebuie să facă România pentru a atrage mai multe investiții. De ce economiile românilor nu sunt suficiente pentru dezvoltare
Aosom
România are nevoie de un sistem financiar mai accesibil, de servicii digitale sigure și de mecanisme prin care banii economisiți de populație să poată contribui mai ușor la dezvoltarea economiei. Premierul Luca Niculescu a explicat, joi, 12 noiembrie, că piețele de capital trebuie să devină mai atractive, iar firmele românești, în special cele mici și […]

Sursa: Playtech

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