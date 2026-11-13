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Denise Rifai revine pe micul ecran și înlocuiește emisiunea Marei Bănică. Când are loc premiera „TOC Show”

i Scris de ionuț vieriu
Denise Rifai revine pe micul ecran și înlocuiește emisiunea Marei Bănică. Când are loc premiera „TOC Show”
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Denise Rifai revine cu „TOC Show” la Antena Stars, pe 30 noiembrie. Ce program va avea și ce se întâmplă cu emisiunea Marei Bănică

Sursa: Playtech

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