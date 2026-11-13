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Politică

Cine are dreptul să meargă în fața cozii. Persoanele care au prioritate prin lege

a Scris de anca lupescu
Cine are dreptul să meargă în fața cozii. Persoanele care au prioritate prin lege
Aosom
Cozile sunt unul dintre lucrurile sensibile pentru români. Nu de puține ori s-au iscat adevărate scandaluri pe această temă, așa că mulți se întreabă cine are dreptul să meargă în fața cozii din punct de vedere legal?

Sursa: Stirile Pro.tv

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