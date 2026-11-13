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Politică

„Rămâneți în echipa Europei și a Ucrainei”. Mesajul lui Merz pentru Trump înaintea întâlnirii cu Putin

i Scris de ines paris
„Rămâneți în echipa Europei și a Ucrainei”. Mesajul lui Merz pentru Trump înaintea întâlnirii cu Putin
Aosom
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut vineri preşedintelui american Donald Trump să nu creeze „surprize” la întâlnirea sa prevăzută în China, săptămâna viitoare, cu omologul său rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Sursa: Stirile Pro.tv

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