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Politică

Putin pune condiții brutale pentru a opri războiul din Ucraina: Moldova să se transforme în republică federală și Finlanda să iasă din NATO

i Scris de ion gaidău
Putin pune condiții brutale pentru a opri războiul din Ucraina: Moldova să se transforme în republică federală și Finlanda să iasă din NATO
Aosom
Rusia vrea să distrugă actuala ordine de securitate în Europa, iar unul dintre planurile avansate prevede retragerea Finlandei din NATO, recunoașterea ocupației ruse asupra întregii regiuni ucrainene Donbas și federalizarea Republicii Moldova, scrie publicația germană Bild, preluată de The New Voice of Ukraine.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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