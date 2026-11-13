 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Inteligența artificială consumă atât de mult curent încât SUA vor bate recorduri istorice în 2026 și 2027. Centrele de date AI pun presiune uriașă pe rețelele electrice

o Scris de ozana mazilu
Inteligența artificială consumă atât de mult curent încât SUA vor bate recorduri istorice în 2026 și 2027. Centrele de date AI pun presiune uriașă pe rețelele electrice
Aosom
Revoluția inteligenței artificiale vine cu un cost pe care utilizatorii nu îl văd atunci când discută cu ChatGPT sau folosesc alte aplicații AI:

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →