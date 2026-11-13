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Politică

Marian Neacşu cere structurilor MAI să intensifice măsurile de ordine şi siguranţă publică înaintea protestului din 14 noiembrie

d Scris de doinița manic
Marian Neacşu cere structurilor MAI să intensifice măsurile de ordine şi siguranţă publică înaintea protestului din 14 noiembrie
Aosom
Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacşu, cere structurilor MAI să intensifice măsurile de ordine şi siguranţă publică înaintea protestului din 14 noiembrie.

Sursa: Dcnews

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