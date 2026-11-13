Normele EURO 7 întră în Vigoare în Noiembrie cu Schimbări URIAȘE ale Regulilor pentru Mașinile BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Renault, Skoda iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor EURO 7 aduce schimbări importante pentru industria auto europeană începând cu 29 noiembrie 2026, când noile reguli adoptate de Uniunea Europeană vor deveni obligatorii pentru autoturismele și vehiculele utilitare ușoare care primesc omologări noi. Decizia introduce cerințe privind particulele generate de frâne și anvelope, dar și durabilitatea bateriilor utilizate de mașinile electrice și hibride reîncărcabile. […] The post Normele EURO 7 întră în Vigoare în Noiembrie cu Schimbări URIAȘE ale Regulilor pentru Mașinile BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Renault, Skoda first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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