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Politică

Șapte trucuri psihologice care îi fac pe cei din jur să te îndrăgească și cum te ajută acest lucru inclusiv la locul de muncă

n Scris de novac dorina
Șapte trucuri psihologice care îi fac pe cei din jur să te îndrăgească și cum te ajută acest lucru inclusiv la locul de muncă
Aosom
Persoanele care le arată celorlalți că îi apreciază, care pun întrebări personale sau care cer sfaturi se fac mai ușor plăcute, potrivit mai multor studii de psihologie. Simpatia influențează și felul în care este evaluată munca unui angajat, iar un șef antipatic are foarte puține șanse să fie considerat un lider bun. Jack Zenger și …

Sursa: Hotnews

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