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Politică

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești

g Scris de gabriela bucătaru
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești
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Ministerul Apărării Naționale a anunțat vineri seară că sistemele de supraveghere radar au detectat o țintă aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, la sud-est de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert,

Sursa: Realitatea

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