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Politică

Guvernul olandez, la un pas de prăbușire. Rob Jetten încearcă să salveze coaliția prin discuții de criză în weekend

m Scris de maria nițu
Guvernul olandez, la un pas de prăbușire. Rob Jetten încearcă să salveze coaliția prin discuții de criză în weekend
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Premierul olandez Rob Jetten încearcă să evite prăbușirea guvernului minoritar, după ce neînțelegerile dintre partidele din coaliție privind impozitele pe avere și planul fiscal pentru 2027 au dus la o criză politică.

Sursa: Mediafax Ro

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