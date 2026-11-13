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VIDEO Un Airbus cu pasageri la bord a lovit pista de două ori la aterizarea pe Heathrow. Piloții au întrerupt manevra și au urcat din nou în aer

m Scris de madalina bahrim
VIDEO Un Airbus cu pasageri la bord a lovit pista de două ori la aterizarea pe Heathrow. Piloții au întrerupt manevra și au urcat din nou în aer
Aosom
Pasagerii au trăit momente de panică atunci când credeau că au ajuns la destinație, dar avionul a lovit pista de două ori și a fost nevoit să se ridice din nou în aer. The post VIDEO Un Airbus cu pasageri la bord a lovit pista de două ori la aterizarea pe Heathrow. Piloții au întrerupt manevra și au urcat din nou în aer appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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