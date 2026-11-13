Pasagerii au trăit momente de panică atunci când credeau că au ajuns la destinație, dar avionul a lovit pista de două ori și a fost nevoit să se ridice din nou în aer. The post VIDEO Un Airbus cu pasageri la bord a lovit pista de două ori la aterizarea pe Heathrow. Piloții au întrerupt manevra și au urcat din nou în aer appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗