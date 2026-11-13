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Politică

Atentat cu bombă la Moscova: cine e Serghei Zavorotnîi, fost consilier de vază în Ucraina, rănit grav într-un atac atribuit Kievului

i Scris de ion gaidău
Atentat cu bombă la Moscova: cine e Serghei Zavorotnîi, fost consilier de vază în Ucraina, rănit grav într-un atac atribuit Kievului
Aosom
Serghei Zavorotnîi, un fost consilier al ex-premierului ucrainean pro-rus Mîkola Azarov, a fost internat, vineri, în stare gravă, după ce mașina sa a explodat pe o stradă din Moscova, relatează The Moscow Times, care precizează că este vorba de cel de-al doilea atentat de acest tip în ultimele două zile în Rusia.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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