Atentat cu bombă la Moscova: cine e Serghei Zavorotnîi, fost consilier de vază în Ucraina, rănit grav într-un atac atribuit Kievului

Serghei Zavorotnîi, un fost consilier al ex-premierului ucrainean pro-rus Mîkola Azarov, a fost internat, vineri, în stare gravă, după ce mașina sa a explodat pe o stradă din Moscova, relatează The Moscow Times, care precizează că este vorba de cel de-al doilea atentat de acest tip în ultimele două zile în Rusia.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗