„Subiectul nu a fost abordat”. Moscova îl contrazice pe Kushner cu privire la participarea Europei în discuţiile despre Ucraina

Ministerul rus de Externe a declarat vineri că nu are cunoştinţă de niciun acord privind includerea puterilor europene în negocierile pentru încetarea războiului în Ucraina, contrazicând astfel anunţul făcut de negociatorul american Jared Kushner cu o zi în urmă, potrivit căruia Moscova şi Kievul ar fi aprobat participarea acestora, informează DPA.

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