Rusia vrea să scoată pizza din cantinele școlare. Motivul invocat de Kremlin

O propunere apărută în Rusia a declanșat un conflict neașteptat cu Italia. Autoritățile de la Moscova iau în calcul eliminarea pizzei din meniurile cantinelor școlare, susținând că preparatul nu ar fi potrivit pentru alimentația copiilor și că nu respectă tradițiile culinare rusești. Inițiativa a provocat un val de reacții în Italia, unde bucătari celebri, oficiali și specialiști în nutriție au apărat unul dintre cele mai cunoscute preparate ale gastronomiei italiene.

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