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Politică

Care sunt avantajele comasării județelor și cum s-ar putea schimba administrația din România

a Scris de alex pop
Care sunt avantajele comasării județelor și cum s-ar putea schimba administrația din România
Aosom
Comasarea județelor reprezintă una dintre variantele discutate atunci când vine vorba despre reorganizarea administrativ-teritorială a României. Ideea presupune unirea mai multor județe într-o unitate

Sursa: Antena24.ro

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