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Politică

Ce spune Nicușor Dan despre relația România-Ungaria. Președintele s-a întâlnit la Dublin cu Peter Magyar

a Scris de adrian popovici
Ce spune Nicușor Dan despre relația România-Ungaria. Președintele s-a întâlnit la Dublin cu Peter Magyar
Aosom
Nicușor Dan a discutat la Dublin cu premierul Ungariei, Peter Magyar, despre relația dintre cele două țări. Cei doi au convenit că există probleme istorice și diplomatice care trebuie rezolvate, dar și deschidere pentru dialog și colaborare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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