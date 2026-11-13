CCR, acuzată că a ignorat Comisia de la Veneția. „Am arătat ca o Curte Constituțională din Ungaria lui Viktor Orban”

Reprezentanții Comisiei de la Veneția au fost tratați cu ostilitate și agresivitate când au întrebat Curtea Constituțională a României (CCR) dacă legea adoptată în finalul verii în domeniul integrității, așa-numita lege ANI, respectă standardele europene, susțin sursele Recorder. O echipă a organului consultativ al Consiliului Europei pe teme de constituționalitate s-a întâlnit joi cu reprezentanții …

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