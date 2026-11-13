 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ce beneficii ar aduce reorganizarea administrativă, în viziunea PSD. Argumentele prezentate de europarlamentarul Dragoș Benea

a Scris de andreea dobra
Ce beneficii ar aduce reorganizarea administrativă, în viziunea PSD. Argumentele prezentate de europarlamentarul Dragoș Benea
Aosom
Reorganizarea administrativ-teritorială ar reduce cheltuielile de funcționare ale primăriilor și ar permite direcționarea unor sume mai mari către drumuri, utilități și servicii publice, susține Dragoș Benea, coordonatorul PSD pentru această reformă. Europarlamentarul a prezentat vineri, într-o postare pe Facebook, avantajele pe care, în opinia sa, le-ar aduce comasarea comunelor.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →