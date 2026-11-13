Ce beneficii ar aduce reorganizarea administrativă, în viziunea PSD. Argumentele prezentate de europarlamentarul Dragoș Benea

Reorganizarea administrativ-teritorială ar reduce cheltuielile de funcționare ale primăriilor și ar permite direcționarea unor sume mai mari către drumuri, utilități și servicii publice, susține Dragoș Benea, coordonatorul PSD pentru această reformă. Europarlamentarul a prezentat vineri, într-o postare pe Facebook, avantajele pe care, în opinia sa, le-ar aduce comasarea comunelor.

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