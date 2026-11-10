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Politică

Ce îi răspunde Luca Niculescu lui Claudiu Manda, după ce secretarul general al PSD a avertizat că „pe unii miniștri s-ar putea să nu-i prindă Crăciunul în funcție”

m Scris de maria zărnescu
Ce îi răspunde Luca Niculescu lui Claudiu Manda, după ce secretarul general al PSD a avertizat că „pe unii miniștri s-ar putea să nu-i prindă Crăciunul în funcție”
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Miniștrii social-democrați care nu își respectă termenele riscă să fie înlocuiți înainte de Crăciun. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis luni un avertisment dur în cadrul ședinței Biroului Permanent Național al partidului, desfășurate la sediul central din Șoseaua Kiseleff. Marți, 10 noiembrie, premierul a fost întrebat ce părere are despre declarațiile făcute de secretarul general al PSD. Luca Niculescu susține că evaluarea miniștrilor ar trebui „să fie permanentă, zi de zi sau oră de oră”.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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