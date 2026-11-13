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Politică

Cine va reprezenta Europa la negocierile pentru Ucraina. Cele cinci ţări şi UE care vor fi la masa discuţiilor cu Rusia

a Scris de alexandru toader
Cine va reprezenta Europa la negocierile pentru Ucraina. Cele cinci ţări şi UE care vor fi la masa discuţiilor cu Rusia
Aosom
Cinci ţări europene, printre care Franţa, Germania şi Regatul Unit, vor reprezenta Europa la viitoarele tratative privind Ucraina, a anunţat vineri un responsabil european, citat de AFP.

Sursa: Stirile Pro.tv

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