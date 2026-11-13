Cum a reacționat Finlanda după ce Rusia a cerut ieșirea acesteia din NATO drept condiție pentru pacea din Ucraina

Finlanda a reacționat vineri la informațiile potrivit cărora Rusia a cerut retragerea acesteia din NATO drept condiție pentru un acord de pace cu Ucraina. „Astfel de chestiuni nu sunt în niciun caz subiect de negociere”, a spus ministrul finlandez al Apărării.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗